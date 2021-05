Vincent Délire, alias Mimile, bien connu pour ses chansons en wallon, n’est pas du genre à rester confiné sans broncher. Privé de concerts en public comme bon nombre de musiciens, il s’est échappé du deuxième confinement, entre les deux écouteurs de son casque audio, pour réaliser un album instrumental baptisé Asymptomatique By V.

"Cette production introspective regroupe huit titres originaux et constitue un voyage dont chaque destination bénéficie d’une mise en situation par l’usage de bruitages et prises de sons divers. Dans ces conditionnements orientés, la musique s’installe et développe un lyrisme coloré comprenant de nombreux espaces planants", explique l’artiste couvinois.