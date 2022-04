"La victime, c’est moi, cela fait 4 ans que ma famille et mes proches sommes impactés par cette affaire. Je me demande en quoi ce garçon est une victime." Les derniers mots de François (prénom d’emprunt), devant le tribunal correctionnel de Namur ce vendredi pourraient bien jouer en sa défaveur.

Cet enseignant de 46 ans, qui a été actif dans des clubs de sport et des mouvements de jeunesse, est accusé d’attentat à la pudeur avec violence sur un jeune âgé de 17 ans au moment des faits. Un jeune sur lequel François avait autorité puisqu’il avait décidé lui-même de l’accueillir en 2018. L’ado était en proie à de grandes difficultés, étant un habitué du tribunal de la jeunesse depuis ses 12 ans. Le jeune homme, qu’il avait connu dans un camp de vacances, lui avait donc été confié par le Service de Protection de la Jeunesse.

François nie tout attentat à la pudeur. "On jouait à se taper sur les fesses ou à se soupeser les parties intimes mais tous les jeunes font cela, c’était un jeu, cela se fait souvent, mais c’était à son initiative." Le jeune, qui n’était pas présent à l’audience et n’a pas souhaité porter plainte contre celui qui l’hébergeait, les poursuites émanent du ministère public, a évoqué d’autres scènes. Un soir, dans une caravane, il avait consommé de l’alcool et du cannabis avec celui qui en avait la responsabilité. L’ado est persuadé que son bienfaiteur lui a mis la main sur le sexe alors qu’il dormait. Un autre jour, cette main aurait effleuré le sexe du jeune homme alors qu’ils étaient tous les deux dans le canapé. "C’est possible que ce soit arrivé mais il n’y avait pas d’intention malsaine", prétend le prévenu. Le jeune en difficulté a quitté soudainement le domicile de celui-ci, après les faits.

Le substitut Lengrand jette un regard circonspect sur la familiarité inadéquate de l’homme qui devait fournir une aide à caractère parental à ce jeune à la dérive. Le substitut requiert une peine de 12 mois de prison et une interdiction d’exercer des activités en présence de mineurs pour une période de 10 ans.

Le conseil du prévenu plaide l’acquittement au bénéfice du doute. Jugement le 6 mai.