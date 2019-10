Le parquet de Namur a réclamé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de 30 mois de prison à l’encontre d’un prévenu pour viol et attentat à la pudeur commis sur sa demi-sœur en 2009 et 2010. Le parquet ne s’oppose pas à un sursis probatoire total.

La demi-sœur du prévenu était âgée de plus de 10 ans et de moins de 14 ans, au moment des faits, qui ont été commis en novembre 2009 pour le viol et en juillet 2010 pour l’attentat à la pudeur. Les deux jeunes se voyaient pour la première fois et dormaient dans la même chambre chez le père du garçon sur un matelas à même le sol lorsque le prévenu, ivre, a commencé à toucher la jeune fille et l’a pénétrée digitalement. Il a voulu reproduire la même scène à une deuxième reprise après avoir fumé plusieurs joints, sans que les choses n’aillent si loin, cette fois au domicile de sa mère.

La victime, qui a depuis lors fait plusieurs tentatives de suicide, a rapporté les faits à une assistante sociale en octobre 2017, avant de déposer plainte. Interrogé, le prévenu a d’abord contesté, avant d’avouer et puis de se rétracter. il explique avoir raconté des choses fausses sous la pression des policiers qui l’ont interrogé. A l’audience de ce jeudi, il a affirmé n’avoir jamais fait ce qui lui est reproché.

L’avocat de la partie civile réclame un euro à titre provisionnel et demande la désignation d’un expert.

Le parquet a mis en avant le contexte familial compliqué dans lequel évoluent le prévenu et sa victime, avant de réclamer une peine de 30 mois de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire total, qui devra notamment inclure un suivi psychosocial.

L’avocat du prévenu réclame l’acquittement au bénéfice du doute.

Jugement le 28 novembre.

JVE