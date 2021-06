Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de 12 mois, sans s’opposer à un sursis probatoire, et une interdiction de participer à des activités en compagnie de mineurs pendant 10 ans à l’encontre d’un prévenu accusé d’avoir attenté à la pudeur d’une demi-douzaine de mineurs, dont certains avaient moins de 16 ans. Il faisait des avances à ses victimes, leur envoyait des photos ou leur proposait des concours de masturbationDes images pédopornographiques ont également été retrouvées sur son ordinateur.

Les faits ont eu lieu en 2015, alors que le prévenu, actif dans le milieu sportif et des mouvements de jeunesse, n’avait que 19 ans. A plusieurs reprises, il s’est exhibé via les réseaux sociaux devant ses victimes qu’il a également tenté de rencontrer.

L’Unité de Psychopathologie Légale relève des problèmes relationnels et de personnalité dans le chef du prévenu, en quête d’identité sexuelle au sortir de l’adolescence, sans pour autant que celui-ci souffre d’un trouble réel. Des problèmes de même type s’étaient posés durant son adolescence et il avait été placé en IPPJ. Son risque de récidive est aujourd’hui considéré comme bas et il a entamé un suivi psychologique, même si il a reconnu devant le tribunal ce jeudi "qu’il avait du mal avec les psychologues." La suspension simple du prononcé de la condamnation est plaidée par son avocat. Les parents d’une victime et cette dernière se sont constitués parties civiles. Certains de jeunes hommes concernés vivent encore mal les faits, certains se sont repliés sur eux-mêmes.

Jugement le 9 septembre.

JVE