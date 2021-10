Alain (prénom d’emprunt), né en 1973, comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur pour plusieurs faits de mœurs. En 2016, à Jemeppe-sur-Sambre tout d’abord. On lui reproche de s’être mis entièrement nu devant deux enfants avec qui il jouait aux dès, nés en 2007 et 2010, et d’avoir touché les parties intimes d’une fillette pendant 10 à 15 minutes. Ces faits ont amené une autre dénonciation. A Ciney, en 2008, il aurait touché les fesses et la poitrine de sa nièce, dont c’était la communion, et filmé ses fesses. Lors de perquisitions menées par les enquêteurs au domicile du prévenu en 2017, ceux-ci ont retrouvé près de 2000 images et vidéos à caractère pédopornographique sur lesquelles apparaissaient de très jeunes enfants. Ces fichiers étaient diffusés via un logiciel peer to peer.

Le parquet de Namur requiert une peine de 3 ans de prison assortie d’un sursis probatoire incluant un suivi psychologique du prévenu et un encadrement relatif à ses problèmes d’alcool.

"Dans un premier temps, le prévenu a nié les faits et a reporté les faits sur la jeune victime qui avait… 8 ans lorsque ceux-ci ont été commis. Les enfants, ses voisins, étaient souvent chez lui et il tentait fréquemment de s’arranger pour être seul avec la petite fille. Il a ensuite évoqué son problème d’alcool et le fait que le traitement qu’il suivait était à base de testostérone, ce qui avait modifié son comportement à cette époque. Il a effectué 2 mois de détention préventive."

Me Preumont plaide un sursis probatoire pour son client. "Celui-ci souffre du syndrome de Klinefelter, une anomalie chromosomique, il en compte 47 au lieu de 46, présente des caractéristiques du type intersexualisation et est stérile. De quoi affecter son comportement et expliquer ses troubles. Il a conscience de son problème et a entamé un suivi sur base volontaire. La prison pour des faits commis en 2017 n’aurait pas de sens alors qu’il a mis un suivi en place."

Jugement le 26 novembre.