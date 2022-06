Le 27 mai dernier, René était en aveux d’avoir commis des attentats à la pudeur sur sa belle-fille. Une agression sexuelle a eu lieu en novembre 2015. La victime n’avait que 13 ans. Il était alors en train de monter le lit de l’enfant auquel allait donner naissance 2 semaines plus tard la mère de la victime, lorsqu’il a caressé les parties intimes de sa fille. Durant 3 ans, la jeune fille a dû supporter des mains aux fesses, des caresses furtives sur sa poitrine, des remarques déplacées,…

René disait regretter ce qui s’est passé et s’en est encore excusé auprès de son ex-belle fille.

La mère de la victime était également présente sur le banc des prévenus fin mai, accusée de non-assistance à personne en danger. Elle était accusée d’avoir fermé les yeux lorsque sa fille lui a expliqué les attouchements qu’elle avait subis. "Il m’en a parlé et je suis tombée des nues. J’ai donné naissance à notre fille 15 jours plus tard. Elle a été à l’internat pour ne plus le voir et nous avons ensuite coupé les ponts avec mon compagnon."

La jeune femme, aujourd’hui maman, etaitconstituée partie civile. Son avocate confiait : "Elle tente de recoller les morceaux avec sa maman. Ces faits ont bouleversé son adolescence et entraîné un profond mal-être, un traumatisme. La cellule familiale a éclaté, on l’a tenue responsable de cela. Elle a ensuite fait une tentative de suicide et est toujours suivie par un psychiatre aujourd’hui."

Ce vendredi, le prévenu a été condamné à une peine de 40 mois de prison assortie d'un sursis probatoire. La maman a été acquittée.