Un homme âgé de 67 ans aurait entretenu des relations sexuelles avec un jeune homme de 25 ans qui présentait un retard mental, en 2015 et 2016 à Couvin. Il devait s’en défendre ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant.

L’homme n’a pas contesté avoir réalisé une fellation mais il n’a par contre pas reconnu avoir été plus loin. La juge De Backer devra trancher et dire, si elle estime qu’il y a bien eu une relation, si la partie civile était capable d’y consentir.

Le septuagénaire (Ndlr : il a aujourd’hui 74 ans) connaissait bien la partie civile. "Il traînait toujours dans Mariembourg. C’est quelqu’un de simple mais qui se débrouille très bien", explique-t-il. Il est un jour entré en contact avec. "Je me suis dit : "pourquoi pas entre deux adultes." J’ai fait une fellation mais quand il a voulu aller plus loin, j’ai arrêté. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu’il y a eu viol", a-t-il expliqué.

Autre élément mis en avant par le prévenu, son impuissance sexuelle à la suite de séances de chimiothérapie suivies début des années 2000. Selon le parquet de Namur et la partie civile, cette impuissance n’a pu être prouvée durant l’enquête. "Monsieur a le profil du prédateur sexuel. C’est sa réputation. Il fréquente des cafés, dont un qui est essentiellement fréquenté par des jeunes hommes. Les gérants disent de lui qu’il vient pour racoler les jeunes en leur proposant des boulots à réaliser dans sa propriété. Il s’est tourné vers une proie facile", a indiqué la partie civile. "On a quelqu’un qui profite des personnes vulnérables pour assouvir ses plus bas instincts", a requis le parquet de Namur qui demande quatre ans avec sursis probatoire partiel.

Selon un expert, le jeune homme n’était pas capable de consentir à une relation sexuelle. "D’après une expertise, il a l’âge mental d’un enfant", a ajouté la partie civile. Toutefois, cet âge n’a pas été établi, a relevé la défense. Celle-ci a plaidé l’acquittement et, à titre subsidiaire, le sursis probatoire estimant que si relation il y a eu, le jeune homme était capable de donner son consentement. "Il savait ce qu’était l’acte sexuel et ce qui était bien ou mal."