Aucun incident à signaler et personne n'a été refoulé ce samedi au cinéma Cameo à Namur.

"Les gens semblaient informés, aucun n’a fait de difficulté et tous étaient équipés d’un masque au moment d’entrer. Après, il y a des panneaux à la caisse et un rappel projeté à l’écran avant le film",observe le steward qui guide les clients à l’entrée, équipé lui aussi d’un masque - renouvelé - toute la journée.

"Maintenant, on ne joue pas forcément au gendarme à chaque séance. Quand on a le temps, on monte éventuellement faire un tour, mais les spectateurs ont l’air de bien respecter la consigne".

En effet, à la sortie, certains étaient soulagés de pouvoir enfin enlever le masque, mais affirment l’avoir gardé la totalité du temps passé dans le cinéma. "Franchement, c’est désagréable de garder cela pendant tout le film. Mais c’est obligatoire alors on l’a fait", soupire Nicolas à la sortie. "Je pense que c’est un peu plus difficile quand on porte des lunettes, mais il faut aussi penser à ceux qui travaillent toute la journée ainsi. Nous, c’est juste deux petites heures", dit en passant une autre spectatrice.