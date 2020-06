Les événements sont annulés, mais les visites reprennent sur rendez vous et un nouveau rendez-vous sera fixé pour soutenir la culture.

La Citadelle de Namur a dû renoncer à ses grands événements touristiques, perd une grosse partie de ses rentrées, mais rebondit en les remplaçant notamment par d’autres de plus petite envergure qui permettent de respecter les règles sanitaires.

Des représentations théâtrales le dimanche, à la place du chapiteau des Baladins. La Citadelle de Namur avait prévu d’accueillir en août le chapiteau des Baladins du miroir (400 places) pour les 40 ans de la compagnie belge. "Nous devions aussi agrémenter cet événement de représentations de la compagnie des Bonimenteurs qui fête ses 20 ans et d’une troupe suisse qui fêtait aussi un anniversaire" , explique Anne Barzin, échevine de la Citadelle et du Tourisme. Sur une idée de Christine Laverdure, la Citadelle proposera des spectacles culturels en plein air pendant l’été, sans doute le dimanche après-midi. "Nous avons obtenu un subside de 15 000 € de la Loterie nationale sous la tutelle de David Clarinval et utiliserons les gradins qui servent habituellement aux spectacles en plein air de manière à respecter les mesures en vigueur. Ce sera notre manière de soutenir la culture, malgré la baisse de rentrées."

Une visite médiévale, à la place des Médiévales. Les Médiévales se tiennent un an sur deux à la Citadelle de Namur. L’événement très attendu est reporté à l’an prochain (et pas dans deux ans). Pour rester dans l’esprit, une visite médiévale du site sera organisée. "Nous rendrons public le programme des visites thématiques dans le courant du mois. Elles reprennent le 15 juin tant au centre du visiteur qu’avec le petit train (à condition de porter un masque) ou dans les souterrains. Mais les gens, après le confinement, auront-ils envie d’aller se confiner dans les souterrains ? "

Le retour des anniversaires pour les enfants. Le Made in Namur, avec ses produits locaux et sa terrasse désormais distanciée, va rouvrir ses portes. On pourra à nouveau y boire une bière ou y prendre une glace. Après une visite ou en attendant son enfant qui participe à un anniversaire mémorable organisé dans les souterrains.

Un clip avec Namur totalement vide tourné en toute fin de confinement

Ce lundi a été publié sur Facebook un film qui promotionne le patrimoine namurois. Il a la particularité de montrer les rues de Namur totalement vides en fin de journée. On y suit la magnifique balade d’un duo de jeunes échasseurs qui parcourent même l’Enjambée, avec des vues aériennes, notamment.

"On voulait être prêt pour avoir quelque chose à montrer maintenant. Ce film a le double mérite de faire découvrir de nouvelles images de Namur centre et de son patrimoine car nous n’avions pas encore d’images filmées de l’Enjambée. Et aussi de profiter du confinement pour montrer des bâtiments namurois tels qu’on ne les voit jamais car les voitures ou les passants en masquent une partie" , se réjouit Anne Barzin.

Un deuxième film est prévu bientôt, aussi réalisé par VLR Films (Victorien Loriers) et Dronapix (Gaëtan Fisse). "Il sera davantage axé sur les activités qu’il est possible de faire ici" , hi stoire de montrer que Namur est une ville non seulement très belle, proche de la nature, mais aussi qui plaît autant aux sportifs qu’aux amateurs de bonne chère ou encore aux promeneurs.