Au CHU UCL Namur, les hospitalisations classiques Covid ont augmenté de 67 % et l’occupation des lits aux Soins Intensifs est en hausse de 50 %. Pas de panique, on part de tellement bas que cela ne signifie pas grand-chose. Seuls dix lits sont occupés d’une part et on ne compte que trois patients d’autre part. "La moyenne d’âge est assez basse si on la compare avec le début de l’épidémie, on parle de personnes ayant la cinquantaine d’années", confie le directeur médical Benoît Rondelet. "Très majoritairement, elles ne sont pas vaccinées. D’ailleurs, sur le site de Godinne, on ne compte aucun patient ayant reçu ses deux doses."