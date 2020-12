Pas de perspectives clairement positives à l’hôpital Saint-Luc de Bouge.

Comme dans les autres hôpitaux du pays, l’établissement de Saint-Luc à Bouge a frôlé la saturation, voire l’a même atteinte à certains moments au mois de novembre. "En phase 2B, nous avions 54 lits Covid mais nous sommes montés à 59 patients", explique Adrien Dufour, directeur du département Infirmier et en charge du Covid. "Fort heureusement, nous avons pu travailler avec une réserve supplémentaire. Aux Unités de Soins Intensifs, nous avions 15 lits et ils étaient tous occupés. Le plus gros souci a été de gérer l’absentéisme du personnel. Deux week-ends consécutifs, il est monté à 30 %."

La situation s’est améliorée mais cela reste fort relatif. La phase 2A est toujours d’actualité et il n’est pas prévu à court terme de redescendre en 1B. "Les chiffres peuvent être trompeurs.