L'agresseur a été identifié, son arrestation ne devrait pas tarder

Un vol avec violence a été commis ce jeudi soir vers 22 heures dans une librairie Night & Day d'Auvelais. L'agresseur a menacé le gérant du point de vente avec un couteau et est parti avec le contenu de la caisse estimé à +/- 200 euros. Apparemment, le gars n'avait pas pu profiter d'un repas du soir puisqu'il a volé également un paquet de biscuit et une canette.

Selon nos informations, grâce aux multiples caméras de surveillance, le voleur a été identifié et son arrestation ne devrait pas tarder, il s'agit comme on dit communément dans ce cas d'une personne bien connue des services de police et qui n'en n'est donc probablement pas à son coup d'essai.