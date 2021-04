La liaison aérienne 1x70 kV actuelle reliant les postes d’Auvelais, sur la commune de Sambreville, et de Gembloux a été construite en 1938 et arrive en fin de vie. II était dès lors nécessaire pour Elia de la remplacer afin de garantir la fiabilité du réseau et ce, tout en permettant l’intégration des énergies renouvelables produites localement. Concrètement, l’actuelle liaison aérienne 1x70 kV sera remplacée par une nouvelle liaison souterraine 150 kV. Celle-ci passera par les communes de Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre et Sambreville, pour une longueur totale de 10.29 km. La commune de Sombreffe n’étant quant à elle concernée que par le démontage de la liaison aérienne actuelle. Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement de la région, les 69 pylônes qui constituent la liaison actuelle seront démontés une fois que le premier terne (ou circuit électrique) de la liaison souterraine aura été mis en service.

Selon le planning prévisionnel, le chantier de la réalisation de la première liaison 150 kV débutera le 26 avril 2021, ce qui permettrait à la liaison aérienne d’être démontée courant 2022. La seconde liaison sera placée si les besoins du réseau se confirment, à l’horizon 2025-2026. Concrètement, la pose d'une liaison souterraine nécessite l’utilisation de différentes méthodes de travail. Les câbles sont posés en tranchées ouvertes, en 15 tronçons de +/- 800m de long. Cela signifie donc que les travaux ne sont pas effectués sur la totalité du tracé en même temps, un tronçon étant réalisé en 6 semaines. Ainsi, Elia veille à limiter la nuisance et l’impact des travaux. Des jonctions sont réalisées entre chacun des tronçons et des gaines d’attente sont placées lorsque nécessaires. La technique du forage dirigé est utilisée pour faciliter le passage des câbles sous des infrastructures importantes ou à travers des zones aux caractéristiques environnementales ne permettant pas la réalisation de tranchées ouvertes.

La phase travaux est une étape importante de la vie d’un projet d’infrastructure. Afin de répondre aux besoins de chacun, Elia adapte continuellement les outils de communication qu’elle met à disposition des autorités et des riverains afin de leur donner les informations les plus précises et adéquates possibles. Ainsi, outre les informations générales relatives au chantier sur la page projet du site Elia, une carte interactive Google Earth y sera également consultable. Celle-ci sera régulièrement mise à jour et permettre à tout citoyen, à n’importe quel moment, d’être informé sur l’emplacement des jonctions et la méthode de travaux utilisée, les incidences mobilité s’il devait y en avoir (déviations, routes barrées, …), l’évolution du planning, certaines informations environnementales, etc.

Retrouvez directement la carte interactive sous l’onglet ‘planning’ de la page projet AuvelaisGembloux : https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/projets-infrastructure/auvelais-gembloux

Le numéro vert gratuit 0800/18 002 et l'adresse riverains@elia.be restent par ailleurs disponibles. Les grandes étapes seront également publiées sur la page Facebook @EliaProjects.