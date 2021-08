La gare, inexploitée depuis quelques années, a été achetée par l’administration communale en vue d’y héberger les locaux du CRAC’s. L’objectif est de créer un pôle culturel à cet endroit, vu la présence du Quai de Scène en face des bâtiments.

Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, le souhait est de conserver le hall central (la salle des pas perdus) dans sa configuration actuelle et d’offrir un espace polyvalent dédié à l’événementiel, sans dénaturer le lieu. Cette salle polyvalente servira de lieu de rencontre et d’accueil. A l’occasion, certains stages (de vacances), des ateliers, des expositions et de petits événements y seront organisés.

Le Centre culturel de Sambreville « CRAC’S », fondé en 1971, est une asbl d’une quinzaine d’employés au service des citoyens de Sambreville et de ses environs. Sa mission ? L’accès aux droits culturels et ce, au travers de la diffusion de spectacles, de l’organisation d’événements, de stages ou d’ateliers permanents. Le personnel du centre culturel installera ses bureaux dans les locaux disponibles de part et d’autre de la salle polyvalente. Les espaces seront transformés et redéfinis afin de répondre aux besoins et aux normes du code du bien-être et règlements en vigueur.

En ce qui concerne l’aspect extérieur, le bâtiment conserve sa forme originelle mais est totalement habillé d’un nouveau parement isolant afin de réduire la consommation énergétique. Aucun agrandissement/extension n’est prévu.

Certains éléments emblématiques du bâtiment sont conservés et/ou remis à neuf afin de mettre en avant l’histoire de la gare, à savoir :

Conserver l’enseigne « Auvelais » sur la façade principale arrière ;

Rénovation des horloges en façade avant et arrière.

En parallèle de la demande de permis, le BEP a rédigé le cahier des charges de travaux, lancé le marché, analysé les offres et rédigé le rapport d’examen.

Il reste à attribuer le marché pour lancer les premiers coups de pelle.

La fin des travaux et l’emménagement du personnel du CRAC’S est prévue pour la fin 2022/début 2023.

Ce projet est réalisé en étroite concertation avec le Collège Communal et le CRAC’S.