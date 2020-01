Installé actuellement et de façon temporaire dans un bâtiment appartenant à l’Université (avenue Reine Astrid, 118 à Namur), le TRAKK a emménagé dans un bâtiment entièrement rénové, plus vaste et à la mesure de ses ambitions qui a été inauguré ce vendredi soir. Ce nouveau bâtiment a été concrétisé par le BEP, grâce au soutien du Fond FEDER et de la Wallonie tandis que le TRAKK a été créé à l’initiative de différents partenaires : le BEP, le KIKK Festival, l’Université de Namur, Gembloux Agro-Bio Tech, La Ressourcerie namuroise et l’Infopôle Cluster TIC ainsi que Creative Wallonia.

Le nouveau bâtiment du TRAKK se trouve dans l’ancien hall sportif de l’Université de Namur rénové que le BEP a acheté pour amplifier les activités du hub créatif.

On y trouve un fablab, un creative lab, des bureaux paysagers, individuels, représentant 120 postes de travail, des espaces de travail partagés, des salles de réunion, un espace modulable de démonstration, un espace rencontre et une cafeteria (chill out), des ateliers de création, des studios (photo/vidéo) et un entrepôt.

Le projet architectural retenu est celui imaginé par l’Atelier de l’arbre d’or (Namur), RM Architecte (Namur) et Level Studio (Namur) pour l’architecture, Bsolutions (Les Isnes) et Aurea Acoustics (Charleroi) pour l’ingénierie et NC&Bham (Bruxelles), pour l’aménagement intérieur et le design du hub créatif.

Sept entreprises ont déjà emménagé dans leur nouveau QG depuis début janvier et sept autres dossiers sont en cours de validation, pour un total de seize surfaces disponibles. Un coworking de plusieurs dizaines de places est aussi proposé.