Une vaste campagne de fabrication de masques réutilisables est lancée dans la région

Jusqu’à aujourd’hui, la région du sud Entre-Sambre-et-Meuse semble relativement épargnée par le Coronavirus – Covid 19. Peu de cas confirmés sont recensés et la prise en charge des malades est gérable pour le Centre de santé des Fagnes de Chimay. Les médecins généralistes de l’Association des Généralistes de la Région des Fagnes asbl (AGRF) et les pharmaciens de l'Union Pharmaceutique du Sud de l'Entre Sambre et Meuse (UPSEM) craignent néanmoins une pénurie de masques pour le personnel soignant. Ils lancent donc le projet SmasK. « Nous voulons anticiper le manque de gel hydroalcoolique et de masques avant d’arriver à saturation et qu’il soit trop tard pour réagir », explique Kristien Van Acker, médecin au CSF et coordinatrice du projet. « Nous désirons également insister sur la prévention auprès de la population. »

Les partenaires estiment qu’il manque plus de 8.850 masques pour les médecins généralistes et les infirmières à domicile, pour les personnes atteintes du virus qui sont en isolement à leur domicile ainsi que pour leurs proches vivant sous le même toit, pour les services de police, pour le personnel des centres de soins résidentiels et pour la population. Une vaste campagne de fabrication de masques réutilisables est donc lancée dans la région. Toute personne qui désire s’investir (fournir du matériel, coudre à domicile, faire un don) peut se faire connaître via le site www.smask.be. Plusieurs donateurs locaux se sont déjà manifestés pour fournir du tissu, des cordons ou rubans biais, du gel.

La fabrication de ces masques est soumise à une procédure de validation mise au point par le département de l’hygiène de l’Université d’Anvers. Après la confection par les volontaires, le personnel de la Maison des Services se chargera du nettoyage initial avant que les masques ne soient déposés chez les pharmaciens de la zone. Ces derniers seront chargés de leur distribution auprès des publics cibles. Les communes sont partenaires du projet puisqu’un point de stockage sera établi sur leur territoire.

Au niveau de la prévention, le site internet et la page Facebook SmasK seront régulièrement alimentés de vidéos et messages des professionnels de la santé pour encourager tout un chacun à se laver les mains, à rester à la maison, à respecter la distanciation sociale, à utiliser les masques à bon escient.

Le site : www.smask.be

Facebook : https://www.facebook.com/SmasK-Couvin-Chimay-Viroinval-Fabrication-Masques-Covid19-112679843706073/