Child Focus et la Police Fédérale nous font part de la disparition inquiétante d’Anaïs Van Der Auwera ce dimanche 30 mai à Gembloux. La jeune fille de 15 ans mesure 1m70. Elle est de corpulence normale, a les cheveux bruns aux racines, blonds sur les longueurs. Ses cheveux vont jusqu'au milieu du dos et sont très bouclés (quand ils ne sont pas lissés). Anaïs est légèrement basanée et se trouverait probablement en France. Si vous avez de plus amples informations la concernant, veuillez prendre contact avec la Police (0800 30 300) ou Child Focus (116 000).