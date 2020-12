Le samedi 19 décembre 2020 entre 14h00 et 15h30, Isabelle Duchemin, une femme âgée de 49 ans, a quitté son domicile situé rue Emile-Lessire à Floreffe. Elle ne s’est plus manifestée depuis. « Isabelle est de corpulence normale et mesure 1m62. Elle a les cheveux courts grisonnants et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir avec des taches blanches », précise la police fédérale dans un communiqué.

© D.R

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu