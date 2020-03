Le mercredi 26 février vers 23h, un braquage a été commis dans un night-shop chaussée de Louvain.

La police recherche des informations sur les auteurs d'un braquage. Les faits se sotn déroulés le mercredi 26 février 2020 vers 23h, à Cognelée, un vol à main armée a été commis dans un magasin de nuit situé chaussée de Louvain.

"Deux individus se présentent à l’entrée du magasin et attendent que l’employé ouvre la porte. Au moment de rentrer, un des individus se masque le visage et se rend au comptoir. Il menace directement l’employé avec son arme à feu et réclame le contenu de la caisse et des paquets de cigarettes. L’employé jette les cigarettes sur le comptoir et le braqueur, aidé du second auteur, les ramasse et les place dans un sac", expliquent les enquêteurs dans l'avis de recherche.

© Google



"Le complice se rend ensuite dans une pièce annexe muni d’un pied de biche. A coups de barre de fer et à coups de pied, il casse le mur où étaient fixés des coffres. Puis il parvient à en déceler un et l’emporte avec lui", décrit le parquet de Namur.

© DR



Description des auteurs: le premier auteur est âgé d’une trentaine d’années. Il est de corpulence normale et a les cheveux châtain clair. Il portait un pull bordeaux, un body-warmer à capuche noir, un jean bleu et des gants jaunes. Le deuxième auteur portait une veste à capuche bleue, un jean délavé et troué, un pull clair et des chaussures bleues.

Lien vers la vidéo de la police: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yJ6-ei3peKo&feature=emb_logo