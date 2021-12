Après plusieurs années de travaux basés sur les recommandations du panel citoyen mis en place par la Ville, un projet de PRU relatif à l’Ilot Léopold a fini par être déposé par Besix Red au printemps dernier, ayant donné lieu à une enquête publique du 09 juin 2021 au 08 juillet 2021.

Les avis des instances officielles (CCATM, Pôle environnement du Conseil économique et social de Wallonie, SPW Direction des Routes,…) et les remarques, négatives comme positives, formulées dans le cadre de cette enquête publique viennent d’être analysées par les services communaux et ont amené à l’adoption par le Collège communal ce mardi 21 décembre 2021 d’un avis favorable sur le projet de PRU assorti de recommandations fortes et précises reprises dnas un document de 46 pages.

Le collège namurois indique : "Depuis des années existe un réel besoin que l’offre commerciale au centre-ville de Namur se développe afin de freiner voire d’empêcher l’évasion commerciale vers les pôles commerciaux extérieurs comme Louvain-la-Neuve, Charleroi, Fosses-la-Ville,… Nous l’affirmons avec conviction : refuser ce développement du quartier Léopold, c’est condamner le centre-ville à une agonie lente et certaine de ses commerces. Soutenir ce projet, recalibré à la lumière des défis contemporains environnementaux et commerciaux, c’est au contraire offrir une planche de salut à notre coeur de ville ainsi que renforcer l’offre de logements et de bureaux."

Et de poursuivre : "Il y a donc urgence à désormais concrétiser le projet. L’objectif reste bien que le nouveau complexe vienne compléter et renforcer le tissu commercial existant sans le concurrencer. Le projet de PRU envisage ainsi une complémentarité tant en termes de mix commercial que de niveau de gamme par rapport à l’offre existante dans les rues voisines et le centre-ville. Il est important de souligner que le projet de PRU ne représente pas la construction d’un pôle commercial monofonctionnel et centré sur lui-même mais bien un projet mixte garantissant une bonne implantation et une bonne perméabilité dans l’environnement urbain."

Le Collège souligne "que le projet de PRU prévoit environ 7.000 m² d’espaces publics apaisés (à la place des voiries actuelles) comprenant les espaces de circulation place Léopold et place de la Station, et surtout une voirie de plains-pieds au niveau de la rue Borgnet et l’Avenue de la Gare ; que les trottoirs et espaces piétons sont élargis passant de +/- 3.600 m² à +/- 6.200 m² ; que ces aménagements s’inscrivent dans la volonté d’offrir des espaces qualitatifs permettant une circulation." Et d’ajouter : "Le Collège communal s’est imposé une réflexion approfondie sur la verdurisation de ces espaces avec la véritable volonté d’offrir aux Namurois des lieux de convivialité et de repos, luttant contre les ilots de chaleur, veillant à la qualité du réseau écologique local et aux plantations multiples à intégrer."

Le dossier va être remis à la Région wallonne en vue d’une adoption définitive par le ministre Borsus. Ensuite seulement, Besix Red aura la possibilité d’introduire une demande de permis, intégrant les demandes formulées par la Ville ; permis qui sera lui aussi soumis à une nouvelle étude d’incidences ainsi qu’à une nouvelle enquête publique.