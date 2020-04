B2Clean Sprl est une société namuroise active dans les techniques de traitement des surfaces. Spécialisée dans l’aérogommage, le traitement des sols spécifiques, le lavage de vitres et le nettoyage de panneaux photovoltaïques, B2Clean propose des solutions écoresponsables et efficaces à ses clients.

Constituée de 2 associés, d'une secrétaire et de 2 ouvriers, elle a été durement frappée par la crise du Coronavirus. "Nous avons fermé l'activité le 23 mars, nous avions perdu près de 80% de nos rentrées", explique Jérôme Cuisinier, administrateur. "Nous cherchions des idées pour nous relancer tout en étant utiles dans cette crise, nous avons donc décidé d'offrir une désinfection gratuite de leurs caddies aux grandes surfaces de la région namuroise. Quand la pandémie a éclaté, nous étions sur le point d'acheter cette machine de désinfection, nous avons donc avancé cet achat. Seule la première désinfection est gratuite, nous proposerons ensuite des systèmes d'abonnements hebdomadaires ou quotidiens."

La proposition de B2Clean devrait intéresser plus d'un gérant quand on sait que le temps passé à la désinfection de caddies est énorme et onéreux. "Aujourd’hui, les commerçants recherchent des solutions efficientes pour désinfecter une grande quantité de caddies, nécessaire à la préservation de la distanciation sociale."

Les études récentes montrent que « le CoVid-19 perd son potentiel infectieux à partir d’une exposition à 65°C pendant cinq à dix minutes ». Utilisé dans l’industrie agro-alimentaire à des fins de désinfection, le procédé proposé par B2Clean va surchauffer l’eau afin de générer de la vapeur d’une température de 150°C. Diffusée à haute pression, la vapeur crée un choc thermique par le contact et désinfecte la surface à traiter. Système mobile monté sur remorque, le procédé est non polluant et est une solution rapide et économique pour les commerçants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.b2clean.be ou info@b2clean.be