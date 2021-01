La belle région du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la commune de Viroinval en particulier, attire de nombreux Néerlandophones à la retraite en recherche de quiétude et de nature après de longues années de travail. Ils sont nombreux à s’y installer et à chercher des activités, des loisirs pour se détendre.

Depuis longtemps, le centre culturel Action-Sud souhaitait faire vivre le «babbel ontmoeting», l'endroit où l'on bavarde et où l’on se tutoie en néerlandais. Le projet allait enfin naître… mais le confinement est arrivé! Le projet débutera en ligne avec des conversations via Messenger en attendant des moments plus conviviaux.

Wat is babbel ontmoeting ? Ce n'est rien d'autre qu'un lieu et un moment de rencontre, de bavardage en néerlandais sur notre région. Une occasion, pour ceux qui le souhaitent, de tester leur pratique du néerlandais en compagnie des Néerlandophones et des Flamands qui habitent ici ou qui sont de passage et avec qui on peut échanger des points de vue sur la région.

Le babbel ontmoeting, c’est chaque premier jeudi du mois à 14 heures, via Messenger pendant le confinement, à Action-Sud par la suite ! Rendez-vous ce 7 janvier pour la première rencontre virtuelle.

