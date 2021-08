Namur: Back to School Party ce 3 septembre Namur Grégory Piérard © D.R.

Le Saint-Louis Rock Festival est né en 2003 dans le cadre du 150e anniversaire de l’Institut et se déroule depuis lors tous les deux ans. Les quatre premières éditions ont eu lieu à la Maison de la Culture. En 2011, le festival s’est délocalisé dans la cour de l’école, ce qui a permis d’accueillir un millier de personnes par soirée. L’événement a ensuite été repensé et s’est ouvert au hip-hop et à la musique électronique pour intéresser les plus jeunes et surtout les impliquer dans l’organisation. Aujourd’hui, ils ont pris en main l’entière production d’une première soirée publique sous le nom de l’ASBL Saint-Louis Festival. La SLF Back to School Party se tiendra le 3 septembre prochain dans la cour de l’école. "L’objectif est bien entendu d’offrir un nouvel espoir aux jeunes, en leur permettant de se retrouver ensemble, de profiter et de faire la fête à nouveau en toute sécurité, après les derniers mois difficiles que nous avons connus",