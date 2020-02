C’est finalement une peine de travail de 100 heures qui est requise pour celui qui est à l’origine de la chute dans l’eau

Romain (prénom d’emprunt), baraqué et doué dans la pratique du judo a tout un temps traîné avec ceux que l’on a appelés "la bande du Mc Do". Ses fréquentations lui auraient-elles valu d’être inculpé de tentative de meurtre suite à une altercation ?

Le 20 juin 2016, Romain, qui étudie la comptabilité à la Haute-Ecole Albert Jacquard, part chercher les résultats de ses examens en compagnie de 2 amis. Ils décident d’emprunter le hallage et tombent sur d’autres jeunes qui ont décidé de fêter la fin des examens de façon alcoolisée. On se toise, des insultes fusent et une bagarre éclate. Une jeune fille ramasse une solide gifle en plein visage, alors qu’un autre protagoniste fait l’objet d’un balayage en bonne et due forme.

Dans le feu de l’action, un des jeunes qui avaient consommé des boissons alcoolisées passe soudain au-dessus de la rambarde de sécurité et tombe dans la Sambre, à la grande surprise de Romain. Il avait beaucoup plu à cette époque et le courant était important. "La victime s’en est sortie parce qu’elle savait nager et que l’eau n’était pas froide", explique la juge Matagne. Le dossier précise que Romain aurait empêché au moins à une reprise son opposant de sortir de l’eau aux abords d’une échelle le permettant, avant de prendre la fuite.

Le jeune homme s’explique : "Ils avaient bu et nous ont cherchés. Nous passions notre chemin mais ils ont insisté, ont proféré des insultes racistes en rapport avec mes origines et ont insulté ma mère. Mais je n’ai jamais voulu la mort de cette personne, je n’ai jamais voulu qu’elle se noie."

Une prévention d’extorsion est aussi reprochée au jeune homme. Accompagné de ses amis de la bande du Mc do, pour qui il faisait office de gros bras, il aurait participé à une scène de racket de téléphone portable, avant de donner de violents coups de pied et de poing à une victime, en février 2016 près de la gare de Namur. Ce qu’il reconnaît.

Si le substitut Gaublomme estime que la chute dans la Sambre aurait pu être dangereuse, il souhaite la requalification de la tentative de meurtre en coups simples et réclame pour ceux-ci et pour la tentative d’extorsion une peine de travail de 100 heures à l’encontre du prévenu aujourd’hui âgé de 24 ans.

Me Bayer, l’avocat de ce dernier, plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation. "Suite à ces faits, il a suivi des séances avec un psychologue en rapport avec la gestion de la violence. Ses parents se sont bien occupés de lui, ils lui ont même instauré un couvre-feu pendant tout un moment."

Jugement le 13 mars.

JVE