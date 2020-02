D’un côté les Carolos, de l’autre, les Namurois. Choc des cultures ? En tout cas, les esprits se sont échauffés à l’Infinity Hall, la nuit du 12 au 13 avril 2014.

Dans cette affaire, d’emblée, le dépassement du délai raisonnable est évoqué. C’est en effet près de 6 ans après les faits qu’une partie des protagonistes, un jeune Carolo et 5 Namurois, étaient présents ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur pour donner leur version des faits. Car, comme souvent lors de bagarres générales, le contexte demeure très flou et c’est la parole des uns contre celle des autres.

Cinq jeunes Carolos avaient réservé l’espace VIP de la boîte ce jour-là. Ils ont consommé plusieurs bouteilles de vodka et les choses dérapent quand ils commencent à se montrer entreprenants avec des jeunes filles présentes. Des coups sont échangés. Un barman prend un coup de bouteille derrière la tête et la soirée part en vrille. La scène se poursuit à l’extérieur de la discothèque. L’un des Carolos monte dans sa BMW série 4. C’est ici que les versions divergent. Selon celui qui essayait de prendre la fuite, le barman qui avait été frappé à l’arrière du crâne aurait lancé un pavé à travers la vitre, côté conducteur, pavé qui l’aurait atteint en plein visage et aurait entraîné une incapacité de plus de 4 mois et l’aurait en partie dévisagé. "Je tentais de partir, mais j’avais du sang plein les yeux, je ne voyais plus rien, l’un d’entre eux sautait sur mon capot et j’ai fini au fossé", confie-t-il.

Seconde version : le jeune fuyard serait monté à bord de son puissant véhicule et, après avoir percuté le barman, aurait effectué plusieurs passages sur le parking de la boîte afin de tenter de renverser les clients et membres du personnel qui s’étaient lancés à sa poursuite. Il aurait même pris la N4, tout proche, à contresens, avant de tomber dans le fossé séparant la nationale du parking de la discothèque.

Selon le substitut Marganne, "les choses n’étaient pas claires à l’époque et ne le sont pas plus aujourd’hui". Le ministère public, au vu du dépassement du délai raisonnable, demande que de simples déclarations de culpabilité soient prononcées ou, tout au plus, des suspensions du prononcé de la condamnation. Les avocats des Namurois demandent l’acquittement de leurs clients vu les doutes entourant cette affaire.

Le conseil du Carolo, à la fois victime et prévenu, réclame l’acquittement et une expertise afin d’établir le dommage réel de son client. Il s’étonne toutefois. "Il y a une réelle loi du silence dans le clan des Namurois, ces gens mentent pour se protéger. Ils se connaissent tout, travaillent ensemble au sein du milieu Horeca. Ce soir-là, il n’y a pas eu de vidéos de surveillance et un des membres de la direction, connu pour vouloir appliquer lui-même la loi, a demandé à des personnes qui avaient filmé la scène d’effacer leurs images, il a véritablement exercé des pressions en ce sens."

Jugement le 9 mars.

JVE