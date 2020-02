Elle avait été une nouvelle fois frappée, cette fois, avec une barre de fer.

Sandrine (prénom d’emprunt), la cinquantaine, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur ce lundi pour une tentative de meurtre commise sur son compagnon de l’époque, le 20 août 2016 : elle l’a frappé 2 fois à la poitrine avec un couteau.

Les faits se déroulent dans un contexte de violence conjugale qui dure depuis un certain temps. "Nous buvions un café quand une dispute a éclaté. Comme souvent, c’est parti en vrille et cela a duré toute la journée, nous avons bu. Je n’en parlais jamais car j’avais trop honte. Il m’a frappée mais je n’ai pas fait constater les coups. Ce jour-là, j’ai cru qu’il allait en finir avec moi : j’ai été cognée avec une barre de fer. J’étais terrifiée, j’ai cru qu’il allait m’achever. J’ai été à l’hôpital faire soigner mon bras qui a été bandé. Je me disais que cela calmerait une fois rentrée, mais les insultes ont repris."

Puis c’est le drame : "J’ai un blocage, je ne me souviens pas de ce qui s’est passé, je ne me souviens pas avoir pris un couteau. J’ai pris conscience de la gravité de mon acte par la suite." Sandrine aurait frappé son compagnon une fois dans le coeur et une fois dans le poumon. Peu de temps avant que les faits se produisent, elle aurait confié qu’elle n’en pouvait plus de la situation qu’elle vivait et qu’elle voulait "planter" son bourreau.

"Je ne me reconnais pas dans cet acte. J’ai craqué quand j’ai appris dans quel état il se trouvait. Je ne voulais pas cela, je voulais juste qu’il arrête de me frapper et qu’il me laisse tranquille. Dès qu’il est entré dans ma vie, cela a été la catastrophe"

Le compagnon de Sandrine était SDF. La police n’étant pas intervenue lorsqu’elle avait reçu des coups dans le cadre d’une précédente relation, elle a choisi de ne pas faire appel à ses services pour faire constater les coups reçus par celui qu’elle hébergeait. Les deux protagonistes n’ont aujourd’hui plus de contact. L’avocate de Sandrine annonce que la tentative homicide sera contestée. La légitime défense pourrait être plaidée. L’affaire reviendra devant le tribunal le 22 juin prochain. Une nouvelle expertise psychiatrique de la prévenue sera réalisée dans l’intervalle. La victime sera également examinée par un expert afin de déterminer les conséquences du coup de couteau reçu.