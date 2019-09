Puisque le conducteur a fait un délit de fuite, il a été privé de liberté et des experts envoyés sur place.

"Il s'agit d'une route régionale pas du tout éclairée et il y avait du brouillard lorsque l'accient est arrivé, vers 4h45 du matin la nuit de vendredi à samedi", explique la substitute de garde Barbara Marganne. "Le conducteur dit avoir senti quelque chose, mais pensait avoir roulé sur un sanglier. Il ne s'est pas arrêté."





Un témoin a permis d'identifier le véhicule et son propriétaire qui, devant le délit de fuite, a été privé de liberté. Une enquête a été overte pour homicide et délit de fuite. "Les circonstances ne sont pas claires. On n'est pas certain qu'il ait été seul dans le véhicule", commente encore le parquet.





La victime est un ressortissant français d'une trentaine d'années présent sur notre territoire dans le cadre d'un stage. L'identification a été difficile tant le corps était abîmé.