Le Ministre de l’Economie et de l’Aménagement du territoire, Willy BORSUS, a approuvé le Plan communal d’aménagement qui va notamment permettre d’étendre la superficie de la zone d’activité économique de Gozin située à Beauraing.

Ce PCAR (Plan communal d’aménagement qui révise un plan de secteur) porte sur deux périmètres distincts, d’une superficie totale de l’ordre de 30 hectares, situés l’un à la sortie de Gozin, l’autre au sud de la localité de Felenne et qui a pour vocation d’agrandir et de rendre cohérente cette zone existante.

En ce qui concerne les modifications d’affectation du plan de secteur, le projet prévoit d’une part l’inscription en zone d’activités économique mixte de terrains actuellement inscrits en zone agricole, en zone d’activité économique industrielle, en zone d’habitat, en zone de services publics et d’équipements communautaires et, d’autre part, d’affecter des terrains actuellement en zone d’activité économique industrielle en zone d’habitat à caractère rural et en zone agricole.

Enfin, en terme de compensation, le PCAR prévoit d’affecter des terrains actuellement inscrits en zone d’aménagement communal concerté en zone agricole. La révision s’opère sur une surface un totale de 30 ha répartie en 2 périmètres distincts. Une approche qui vise principalement à réorganiser la zone d’activité industrielle en zone d’activité économique mixte, pour le déploiement de l’activité économique en général mais également d’être plus harmonieuse avec la zone d’habitat existante et située à proximité du site.

Pour Willy Borsus : « Cette révision du plan de secteur a été abordée de façon équilibrée. Une réorganisation qui va notamment permettre une meilleure cohérence entre les activités économiques ancrées à Gozin qui participent à l’essor local et la zone d’habitat située à proximité. »