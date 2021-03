Le BEP s’est joint au projet préexistant de collaboration entre les Communes de Houyet et de Beauraing visant l’accroissement du réseau RAVeL. De nouveaux tronçons de voies cyclables seront bientôt opérationnels au sein du parc d’activité économique de Beauraing. Le tracé est déterminé. Il ne reste plus qu’à passer à la phase des travaux, prévue pour le second semestre 2021.

Après les aménagements paysagers réalisés en 2020 à l’intérieur et en pourtour du parc d’activité économique de Beauraing, ce sont désormais les vélos qui vont prendre possession de nouvelles voies cyclables à l’intérieur du parc.

En effet, un projet de piste cyclable de 1,6 km a été étudié par l’INASEP sur le territoire de Beauraing afin d’améliorer le réseau RAVeL, la jonction avec des pistes cyclables existantes et la liaison de diverses entités.

Au terme des travaux, le RAVeL s’étendra depuis la piste existante le long de la voirie principale du parc d’activité économique jusqu’à la jonction avec la piste de la rue de l’Aubépine.

Il s’agit d’un projet estimé à 435.000 € TVAC mené conjointement entre la Ville de Beauraing et le BEP.

La procédure de marché public est en passe d’être lancée ce qui laisse augurer un démarrage des travaux dans le second semestre 2021, dont la durée est de 70 jours ouvrables.