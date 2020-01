Le bâtiment Les Combattants sort de terre et pourra accueillir 350 employés à la fois, avec un nouveau mode de fonctionnement

La responsable des bâtiments et de la sécurité Lien Vanderhaegen ne veut surtout pas alarmer les troupes et affirmer que le bâtiment Les Combattants sera le siège de Belfius pour centraliser toutes les activités propres à la Wallonie.

Mais il est certain que les activités déjà centralisées sur le territoire namurois, implantées actuellement à Namur, Bouge et Wépion, vont y être regroupées. "C’est prévu pour le milieu de l’année prochaine", annonce-t-elle.

© BAEB



Outre la direction commerciale pour public et social banking, les activités opérationnelles placements et crédits ainsi que la filiale Créfius (crédits hypothécaires), "on ne sait pas encore quelles autres activités pourraient s’y installer à l’avenir. Le bâtiment de 6 000 mètres carrés avec un parking souterrain et à deux pas de la gare pourra accueillir 350 personnes dans un environnement semblable à celui de Bruxelles. Ainsi, les personnes qui seraient amenées à travailler dans différents sièges ne seront pas dépaysées", affirme Lien Vanderhaegen.

© BAEB



Par environnement semblable, il ne faut pas entendre des bureaux individuels ou des grands plateaux, mais des espaces de travail conçus différemment selon ce que les employés doivent y faire.

"Il y a des salles de réunion et des espaces individuels au calme pour étudier des dossiers ou converser, mais aussi des endroits conviviaux où l’on peut se réunir lorsque ce n’est pas confidentiel. Cette nouvelle façon de travailler permet aussi de télétravailler deux jours par semaine pour un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle", explique la responsable des bâtiments.

Des cassettes préfabriquées en aluminium

© BAEB



Le bâtiment Belfius Combattants est un défi en matière d’architecture (BAEB) et de construction (Thomas&Piron). Inspiré par la configuration particulière du terrain, c’est par la succession de retraits et d’amputations que l’architecte a atteint une forme répondant au contexte et aux enjeux dictés par le maître d’ouvrage.

Il a fallu faire appel à un système constructif adapté à ce lieu enclavé entre les voies de chemin de fer : des cassettes préfabriquées en aluminium pouvant se monter facilement, diminuant ainsi le risque humain lors du chantier. Chaque cassette est dessinée avec de grandes baies vitrées protégées par des pare-soleil régulant la lumière nécessaire à la fonction de bureau et évitant la surchauffe.

Les matériaux tiennent aussi compte de l’importante circulation automobile et du chemin de fer, agressifs pour certains matériaux.

BNP Paribas Fortis Flagship: quand la banque change et devient un lieu de vie

© BNP



Si l'environnement de travail change radicalement dans les grands sièges de Belfius, les agences suivent la même tendance en proposant des espaces moins cloisonnées qu'auparavant. Depuis un an et demi, la nouvelle agence BNP rue de l'Ange à Namur propose du coworking, des afterworks, du réseautage…

Autant l’avouer : on n’y croyait qu’à moitié lorsque BNP nous a présenté son Flagship à Namur, la première agence de Wallonie du genre sur le modèle de Bruxelles et de Gand. "Nous voulons, d’une part, faire cohabiter dans un seul et même endroit le contact humain des agences dites classiques et notre offre digitale. Et, d’autre part, faire de l’agence une vitrine au sein de la communauté namuroise", expliquait Cécile Neveu, Community Ambassador. L’agence disait vouloir se rapprocher des commerçants…

Force est de constater que la promesse est tenue. Les utilisateurs aiment profiter des salles Book&Work, un espace de travail à disposition des étudiants, indépendants ou autres clients, qui sont nombreux à assister aux afterworks et autres événements de type marché des artisans permettant une mise en valeur des "local heroes" et du réseautage. Un nouveau modèle de banque est né.

ING Client House, dans la même veine, inaugurée place de l'Ange

© ING



"Imaginez une agence bancaire qui ressemble à tout sauf à l’idée que vous vous en faites. Imaginez un lieu qui a été conçu pour que vous vous y sentiez comme dans votre salon, une tasse de café à portée de main, avec à votre disposition des outils digitaux pour faire des transactions bancaires. Avec en bonus des conseillers à disposition pour répondre à toutes les questions ou demandes pratiques ou financières que vous pourriez avoir", c'est ainsi qu'ING décrit sa nouvelle agence qui se veut aussi un lieu de vie et non juste un guichet. Elle a été inaugurée place de l'Ange mercredi soir.

L'ancrage namurois est renforcé par la décoraton - avec la Citadelle ou la cathédrale Saint-Aubain - ainsi qu'à travers le support et la visibilité offert à des organisations actives dans la région. La Client House de Namur met une salle à disposition pendant les heures d’ouverture pour contribuer "à la vie économique, culturelle et associative".