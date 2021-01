Dans le cadre du plan de soutien à la relance économique, BEP Expansion Economique, sous l’égide de son Président Jean-Marie Cheffert, a lancé le 15 novembre dernier un appel à projets auprès des acteurs namurois du secteur événementiel. Objectif : leur permettre de proposer un projet au crowdfunding sur la plateforme CiLo et de bénéficier, en plus, d’un abondement de BEP Expansion Economique d’1 € pour tout euro récolté sur la plateforme (avec un montant maximum par projet de 2.500€).

À la suite de l’appel à projets, le jury a sélectionné 14 projets concrets qui bénéficieront de ce soutien du BEP au cours de l’année 2021. Le montant total des souhaits est de 44.200 €.

1. Festival « Découvrez-vous » - 4ème édition (Profondeville)

Le Festival biennal Découvrez-vous ¡ a vu le jour en octobre 2014. Il propose aux curieux, aux amateurs ou aux connaisseurs un week- end en compagnie d'artistes d'horizons divers. En toute simplicité mais dans la plus grande convivialité, la programmation, digne des plus hauts lieux culturels, vient au public. Ainsi théâtre, expositions (dessins, installations, photos, vidéos, street-art), performances, concerts, lectures et films se côtoient au cœur du village de Bois-de-Villers.

Le festival accuse une baisse de 45% des apports financiers publics et privés pour le festival. S’ajoute à cela, la sévérité des mesures sanitaires qui restreint drastiquement la capacité d’accueil des évènements publics d'où le report de l’édition 2020 à 2021 (les 24, 25, 26 septembre). www.decouvrez-vous.be - https://www.facebook.com/DECOUVREZVOUS

Montant souhaité : 2.500 €

2. Enjoy the pleasure (Ciney)

ENJOY THE PLEASURE est un événement gastronomique organisé depuis 2017 à la Ferme d’Achêne au cours duquel 8 chefs cuisinent en ‘live’, en salle, directement sous les yeux des convives. A table, les hôtes se servent auprès de chaque chef et savourent leur assiette en toute simplicité, sur des tables réservées avec un verre de vin choisi en accompagnement de chaque service. De nombreux artisans de qualité se mobilisent également aux côtés des chefs, avec des espaces de dégustation accessibles aux convives au terme du repas.

L’édition 2020 a dû être annulée et est reprogrammée du 21 au 24 mai 2021.

https://www.enjoythepleasure.be/

Montant souhaité : 2.500 €

3. Club des jeunes de Haillot (Ohey)

Chaque année, le club des jeunes de Haillot organise 3 événements au sein de la commune afin de collecter des fonds pour offrir la St Nicolas et la Pâques aux enfants du village. Le club organise la kermesse annuelle et porte également le projet de financer des terrains de pétanque sur la place communale. L’année 2020 a mis à mal tous les projets. Mais le club souhaite relancer ceux-ci, avec le soutien de CiLo, pour 2021.

https://www.facebook.com/Club-des-Jeunes-de-Haillot-Officiel-2015-789663827770202/?ref=page_internal

Montant souhaité : 5.000 €

4. Kermesse d’Assesse

Le Patro Maria Goretti d'Assesse, organise chaque année la kermesse du village, le dernier week-end d’août. Elle se déroule sur 3 jours (soirée en plein air, blind test, concerts et repas) et rassemble plus de 1300 personnes. Elle permet de financer l’accueil et l’animation des 130

enfants inscrits au Patro. La kermesse 2020 a dû être annulée et l’aide du crowdfunding permettra d’organiser la prochaine édition.

Montant souhaité : 2.500 €

5. Le Petit Rustique (Doische)

La café culturel "Le Petit Rustique" à Matagne-la-Petite est géré depuis 2014 par l'ASBL "Ça manque pas d'air". Une quarantaine de bénévoles s'y partagent les tâches en organisant des concerts, des expos, des conférences, des concours de cartes, des blind tests, des karaokés... Les bénévoles souhaiteraient aménager la grange en salle culturelle : scène, matériel son et lumière, projecteur et écran géant y trouveraient place. La grange permettra d'augmenter le nombre d'événements et le public.

L'ASBL avait un petit bas de laine avant le COVID lui permettant d'envisager l'avenir sereinement mais la Covid-19 a malheureusement mis à mal les économies.

https://www.facebook.com/LePetitRustique/

Montant souhaité : 5.000 €

6. Brocante de Franc-Waret (Fernelmont)

Le Comité des fêtes de l’Ecole libre de Franc-Waret organise chaque année une brocante, dans le magnifique cadre du Château. Il rassemble quelques 200 exposants et entre 3000 et 5000 visiteurs. Cet événement majeur n’a pas pu se tenir en 2020 (tout comme la fancy-fair, la marche ADEPS, le barbecue de fin d’année, Hallowween,…), ce qui a des conséquences financières importantes pour l’école et les enfants, notamment pour les activités extrascolaires.

https://www.fernelmont.be/evenements/brocante-de-franc-waret

Montant souhaité : 2.500 €

7. Le Réveil du Lac (Fosses-la-Ville)

Le Réveil du Lac est un événement familial organisé par le Syndicat d’initiative et qui marque le coup d’envoi de la saison touristique du Lac de Bambois, site Natura 2000 à Fosses-la-Ville. Mêlant nature, culture, tourisme, cet événement propose un marché artisanal d’art et de bouche, du théâtre de rue par différentes compagnies, des ateliers et animations de sensibilisation à la nature pour petits et grands, des spectacles et concerts. L’appel au financement participatif permettrait l’organisation de l’édition 2021, programmée le 25 avril.

Montant souhaité : 2.500 €

https://www.lacdebambois.be/evenements/

8. Les Guinguette de « La Caravane passe » (Philippeville)

La Caravane passe est une association qui retape d’anciennes caravanes pour les événements (bar, billetterie, stand photo,…). Elle souhaite organiser des guinguettes itinérantes (petite organisation musicale et festive) durant tout l'été 2021. Le départ sera donné au départ de la Thudinie et se poursuivra dans le Hainaut et le Namurois. Cet événement se veut écoresponsable en mettant à l’honneur des artistes (musicien, groupes)

locaux. Le crowdfunding permettra de lancer le projet et de le faire connaître, en impliquant le public.

Montant souhaité : 2.000 €

www.lacaravanepasse.eu

9. ESAMusic, l’éco-festival namurois (Namur)

Programmé le 8 mai 2020, L’ESAMusic est un événement cré par 13 étudiants de Relations Publiques de l’Ecole supérieure des Affaires. Il a dû être reporté à cause en raison de la crise de la Covid.

ESAMusic se veut créatif, écoresponsable et solidaire. Le programme propose : concerts traduits dans la langue des signes, scène ouverte avec des artistes/groupes locaux, rencontres avec des pros de l’audio et des ateliers d’initiation musicale. Des breakdanceurs apprendront des figures de style aux enfants et le public découvrira une œuvre sur toile créée en live. ESAMusic se distingue par ses partenariats avec des commerces et écoles musicales de Namur et par sa collaboration avec des associations et ASBL telles que Muzik’en signe, Empreinte et Music Fund. Le crowdfunding permettra de lancer ce nouvel événement et d’élargir la communauté créée autour de l’événement.

https://www.facebook.com/events/197346894866246

Montant souhaité : 2.200 €

10. Namur en Mai (Namur)

Namur en Mai est le festival des arts forains, qui fait vibrer la Ville depuis 250 ans. Avec 300 représentations, 70 compagnies namuroises, belges et internationales et plus de 240.000 participants, le festival est devenu cher au cœur de tous les Namurois et une tradition pour de nombreux professionnels du monde artistique, d’acteurs économiques, d’amoureux de Namur, des arts forains et de la Culture. Depuis la reprise du Festival en 2016 par de nouveaux organisateurs, leur volonté est d'offrir un évènement aussi poétique que fédérateur, où prime le partage autour d’émotions transmises spontanément de l’artiste au spectateur. Suite à l’annulation de l’édition 2020, le Festival doit faire face à des frais et souhaite obtenir le soutien de son public, en plus de ses partenaires habituels.

www.namurenmai.org

Montant souhaité : 6.000 €

11. Explorarium - Partez en exploration namuroise (Namur)

Explorarium, c’est l’envie de mettre en avant la richesse et la beauté de la Citadelle de Namur, sublimée et colorée le temps d’une balade spectacle sur-mesure, le week-end de Pâques. L’envie de proposer au public plusieurs haltes artistiques (concerts, spectacles d’arts de rue, …) dans ce sublime coin de nature historique.

Ce nouveau projet emmènera des groupes au travers de 24 départs de balades d’environ 3h pour un parcours autour de la Citadelle. Entre installations lumineuses, spectacle de feu et rencontres étincelantes, Explorarium dessinera à Namur trois soirées d’évasion culturelle, trois occasions pour le public de devenir touriste en son propre pays. Les départs des balades se font en différé et les groupes sont accompagnés par des guides pour une expérience aussi immersive que sécurisée et adaptable à la situation sanitaire. Par son concept original et intergénérationnel, Explorarium invite les Namurois et tous ceux qui ont soif de découvertes

et d’évasion, à quelques pas de chez eux. Le crowdfunding permettra, outre la visibilité de l’événement, l’ajout d’un spectacle et d’un concert

Montant souhaité : 4.000 €

12. Le Squat Festival (Namur)

Le Squat festival est un événement qui a connu une première édition en 2019 avec succès au Cinex à Namur. Organisé par l’ASBL Pangée, une petite équipe de passionnés de musique et d'art de rue, l’événement propose un univers mis en scène grâce à de nombreux décors (100% récup), qui projette le festivalier en immersion dans un quartier alternatif où l'on retrouve de la musique (rock et hip-hop), grâce à un mélange de groupes émergents et confirmés, avec la possibilité pour le public de se présenter sur une scène ouverte. L’événement fait également la part belle à l'art et le sport urbains au travers d’initiations pour les plus jeunes auprès de graffeurs, skateurs, rappeurs, danseurs professionnels. On y retrouve aussi une petite brocante d'objets insolites et de vêtements de seconde main, ainsi qu'une zone de "gaming", de quoi se restaurer avec des produits locaux. Le crowdfunding permettrait de pérenniser l’événement (automne 2021 ou avril 2022).

https://www.squat-festival.be/

Montant souhaité : 2.500 €

13. Festival « Polliniz’acteurs de demain » (Bièvre)

L’association « Graine d’adultes » vise à sensibiliser les habitants de tous les âges et les visiteurs à l’importance des pollinisateurs pour la biodiversité. Ainsi qu’au danger de l’usage de pesticides. Elle avait mis sur pied un festival en mai 2020, qui a dû être annulé. Le financement participatif serait l’occasion de mobiliser la communauté et de financer un spectacle pour enfants et l’enregistrement d’une chansons, de même que l’achat d’arbres fruitiers pour faire un verger.

https://www.facebook.com/Polliniz-Acteurs-824463961070034

Montant souhaité : 2.500 €

14. Quai Novèle (Namur)

Keybox Productions était chargé de l’organisation de l’édition 2020 de « Quai Novèle », l’animation du bord de Meuse à Namur pendant la période estivale. Le travail de préparation a été réduit à néant et se reporte à présent sur l’édition 2021 qui s’annonce « révolutionnaire » : collaboration avec les talents locaux, mise en avant de la récupération et du réemploi, respect de l’espace et des citoyens, l’événement se veut le lieu de rendez-vous « hype » de l’été ! Keybox souhaite associer le citoyen à l’organisation, notamment via le crowdfunding, pour proposer un agenda culturel et associatif complet à petit prix, voire gratuit.

https://www.keybox-prod.com

Montant souhaité :2.500 €