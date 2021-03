Un kit de bons plans pour tendre vers le Zéro Déchet, vient d’être édité par les intercommunales de gestion des déchets en Wallonie. Il contient 20 recettes, bricolages présentés sous forme de fiches ludiques organisées en 5 thématiques : ménage, cuisine, salle de bain, enfants, jardin. Vous pourrez ainsi y piocher trucs et astuces simples et économiques: lessive liquide, déodorant, après-rasage, liniment, collations, film alimentaire, hôtel à insectes, etc.

En plus, pour faciliter la compréhension des recettes et des bricolages et ainsi renforcer l’apprentissage des gestes bénéfiques, 20 tutos sont également disponibles.

Chaque thématique à sa fiche introductive (on a donc 25 fiches en tout) dans laquelle il vous est proposé de cocher vos progrès. Ainsi, pour la thématique cuisine, la première étape est le désencombrement, puis la réduction des emballages, de privilégier les alternatives réutilisables et enfin d’opter pour des matériaux durables (bois, inox, fonte, verre). Pour savoir comment faire votre film alimentaire, il vous suffit de consulter la fiche ou le tuto qui y est consacré !

Les fiches sont téléchargeables sur : https://www.bepenvironnement.be/telechargements/ onglet « Réduire ses déchets » ou https://magde.be/actus/kitzd/.

Les vidéos – tutos sur : https://www.youtube.com/playlist?list=PLL6GUkO66VpPckQacjckvvo-sXeltsmvQ (playlist « en route vers le zéro déchet ») ou https://magde.be/actus/kitzd/