La cour d’assises de Namur a poursuivi jeudi le procès de Bernard Marchal, né en 1970, accusé du meurtre de son frère, Jean-Luc, né en 1963, commis le 30 octobre 2019 à Bois-de-Villers.

L’avocat général Mottiaux a pris la parole en fin de matinée. Tout comme les avocats des parties civiles, il demande aux jurés de retenir l’intention homicide dans le chef de Bernard Marchal. Il relève l’arme létale utilisée, un couteau, qui a visé et touché avec force une zone vitale, la ceinture scapulaire. « Le légiste a été très clair, un tel coup, avec une lame de 10 centimètres, porté dans cette zone, ne laissait aucune chance de survie à la victime. » L’avocat général rappelle que la lame était vers le bas et s’est abattue sur la victime, un coup vif et franc, par ailleurs donné par surprise, alors que Jean-Luc Marchal montait les escaliers.

« Dans le cadre de récits libres livrés suite aux faits, alors qu’il n’était plus sous l’influence de l’alcool, l’accusé a dit 2 fois qu’il avait visé le cou. » L’avocat général s’est alors adressé à Bernard Marchal : « L’alcool vous a déjà mené à plusieurs reprises devant la justice, comment ne comprenez-vous pas tous ces avertissements ? »

L’avocat général déclare : « Bernard Marchal ne sait pas assumer ses actes. Il prend la fuite de façon crapuleuse et ne veut pas voir et vivre les conséquences de ses actes. Et il n’est pas question de les minimiser à cause de l’alcool. »

La personnalité de l’accusé a ensuite été abordée. « Bernard Marchal est-il violent ? Oui, bien sûr, il a l’alcool mauvais, il est violent, surtout quand il a bu ! Il a déjà donné un coup de couteau en 2001, la victime n’en a réchappé que de peu. Plus près de nous, il a étranglé une de ses compagnes, avant de la menacer avec une arme factice et de la frapper. Il a donné des coups à sa dernière compagne en date. »

L’avocat général termine en s’adressant à nouveau à l’accusé : « Plus jamais vous n’aurez cette complicité avec votre frère, c’est la conséquence de vos actes. Deux petits-enfants ne connaîtront jamais leur grand-père à cause de vous. »