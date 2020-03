Gel, masques, des procédures sont prévues pour faire face aux risques du Coronavirus

Jérôme Robert a lancé son activité, alors appelée Le Coursier Mosan , en janvier 2011. « Il s’agissait de proposer une alternative environnementale en matière de livraison. J’avais rencontré une personne qui réalisait des livraisons à vélo dans le centre de Bruxelles et l’idée m’a plu. »

En mai 2017, le coursier mosan est devenu wallon. « Je me suis associé avec un Montois qui exerçait la même activité. Aujourd’hui, sur Namur, j’ai 2 salariés à temps partiel qui gèrent 95 % des courses alors que je me charge de la promotion et de la gestion de l’activité. »

Depuis le début de la crise du Coronavirus, Jérôme Robert note une réduction de l’activité de l’ordre de 60 à 70 %. « Les magasins restent ouverts. Par contre, certaines livraisons entre des clients et Bpost sont interrompues car l’activité des entreprises est à l’arrêt. Nous ne livrons plus le programme cinéma des Grignoux, ni de fruits, de buffets de sandwichs ou de nourriture dans certaines entreprises. Certains gros contrats sont suspendus. »

Des livraisons de colis alimentaires se sont par contre mises en place avec divers partenaires : eFarmz, Paysans-Artisans et la boucherie charcuterie bio La Bouch’Bio. «Nous nous adaptons évidemment à l’épidémie. Dès que nous montons ou descendons du vélo, nous nous frottons les mains avec du gel hydro-alcoolique. Nous nous lavons les mains dès que possible et nous serons équipés de masques dans les prochaines heures. Si les gens le souhaitent, ils peuvent se regrouper, entre voisins par exemple, pour faire appel à notre service de livraison et ainsi en diminuer le coût. » Le Coursier Wallon est actif dans un rayon de 5 kilomètres autour de Namur, mais les demandes sont traitées au cas par cas.

Infos sur la page Facebook Coursier Wallon ou sur www.coursierwallon.be