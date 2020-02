La capitale wallonne compte 30.102 votes. L'an dernier, Dinant est arrivée à la 11e place avec 17.122 votes

Les résultats viennent d’être communiqués. La Ville de Namur est classée 7e avec 30.102 votes au concours European Best Destinations 2020. "C’est la Ville de Colmar qui est désignée en tant que meilleure destination touristique de l’année 2020. Toutes mes félicitations à l’équipe de Colmar! En tant qu’Echevine du Développement touristique, je suis heureuse de ce beau résultat et espère que celui-ci permettra de renforcer davantage encore l’attractivité touristique de notre belle Ville. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour Namur et soutenu notre candidature", commente Anne Barzin.

Namur est arrivée derrière Athènes (Grèce), Tbilissi (Géorgie), Vienne (Autriche), Cascais (Portugal) et Sibiu (Roumanie), mais devant Rijeka (Croatie), Paris (France), Budgoszcz (Pologne), Rome (Italie), Heviz (Hongrie), Cork (Irlande), Rochefort-Océan (France) et Minorque (Espagne)

L'an dernier, le concours "European Best Destinations 2019" a été remporté par Budapest et Dinant est arrivée à la 11e place avec 17.122 votes de préférence. Une visibilité internationale qui a dopé son tourisme de 15 à 30% selon qu'on compte les nuitées ou les visiteurs.

La visibilité et la mise en avant des atotuts de Namur sur la scène internationale, c'est précisément l'objectif que s'était fixé l'échevine du tourisme Anne Barzin en inscrivant sa ville. Il b'a jamais été question d'arriver premier. On peut estimer qu'avec la 7e place, Namur n'a pas démérité.