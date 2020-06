Beuverie à Mettet : ils séquestrent 5 personnes et dérobent 3000 euros © REPORTERS Namur JVE

On a proposé de la cocaïne à Mathieu, il en consomme 3 boulettes. Survolté, il se met alors à frapper un client. "Il lui mettait des gifles comme si il jouait au tennis, la victime tombait, il la relevait et continuait à la frapper", peut-on lire dans le dossier. Il enchaîne ensuite en menaçant les 5 personnes présentes : il les fait se coucher au sol, verrouille la porte et vole le contenu de la caisse. Ceci, avant de quitter les lieux et de dérober une BMW.