Nouveauté pour la monnaie citoyenne de Ciney, Hamois, Havelange, Marche, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze et alentours.

"Cela fait quelque temps qu'on en parle, qu'on l'espère, qu'on le prépare. La phase test est lancée avec quelques utilisateurs et partenaires, histoire de faire les derniers réglages. C'est simple, efficace, sans contact et cela soutient tout un réseau de partenaires locaux car, faut-il le rappeler : un Voltî dépensé localement, a une deuxième vie chez un fournisseur, puis une troisième vie dans un resto, une quatrième vie chez un brasseur... Il continue à circuler localement ! Pas de fuite possible dans un paradis fiscal, dans la spéculation, l'investissement sale...", rappelle l'équipe du Volti qui recrute des bénévoles supplémentaires pour aider pour la communication, la rencontre de nouveaux commerces et utilisateurs en vue de leur inscription, la tenue de stands d'infos etc.

Le logiciel qui permettra ce paiement électronique a été développé aux Pays-Bas et s'appelle Cyclos. "C'est une référence en matière de monnaie locale. A travers le monde, il utilisé dans plus de 1800 communautés locales par plus de 5 millions de personnes, mais aussi par certaines banques. Étant donné la qualité et le niveau de sécurité offert par Cyclos, il a été sélectionné pour être utilisé par toutes les monnaies locales de Wallonie et de Bruxelles, sous la coordination de Financité".

Quels sont les avantages de l'usage de la monnaie citoyenne en version électronique pour les partenaires? "Le partenaire, chez qui vous dépensez vos Voltî électroniques, aura bien plus facile de payer à son tour ses fournisseurs locaux par ce moyen. Fini de compter des liasses de billets. Nous pensons que cela sera un réel moteur pour mieux faire circuler la monnaie dans le réseau des partenaires".

Sans oublier l'absence de frais de transaction, des transactions sécurisées instantanées. "La possibilité de proposer à la vente des produits ou services sur notre plate-forme d'e-commerce" que l'équipe du Volti révélera bientôt.

Quand démarre ce système de paiement électronique? "La phase de tests étant terminée, nous rentrons dans une phase d’élargissement. Dans un premier temps les partenaires actuels vont être contactés pour les inviter à se créer un compte et à découvrir les fonctionnalités de l'app et celles - plus complètes - du site web (https://mamonnaiecitoyenne.be/levolti) Ensuite un large appel sera fait aux utilisateurs. Un lancement officiel sera programmé ultérieurement."

Quels sont les avantages de la monnaie citoyenne pour les habitants d'une zone (ici Ciney, Hamois, Havelange, Marche, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze et alentours)? "Il s'agit de rendre à la monnaie son rôle principal: être un moyen d'échange qui circule, permettant d'acquérir des biens et des services locaux sans passer par l'euro qui permet la spéculation financière. C'est donc une démarche citoyenne de réappropriation de la monnaie. Elle permet de relocaliser l'économie en renforçant les interactions entre citoyens et commerçants-producteurs d'une même région, en favorisant la consommation locale et les circuits courts."