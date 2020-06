10.000 masques ont été fabriqués en 9 semaines

Au début de la crise du Covid 19, il est rapidement apparu que les professionnels de soins manqueraient de matériel de protection alors qu’ils sont en première ligne face à la maladie. L’objectif de Smask était de leur fournir, en priorité, 10.000 masques en tissu et de former les infirmiers à domicile afin qu’ils adoptent les bons gestes face au virus et qu’ils encadrent au mieux les patients. Alors que le déconfinement est en marche, l’objectif de Smask est atteint.

10 communes ont répondu à l’appel : Couvin, Viroinval, Doische, Philippeville, Cerfontaine, Froidchapelle, Beaumont, Sivry-Rance, Chimay et Momignies ont créé des cellules locales, points de contact pour les couturiers bénévoles. 274 couturiers et couturières ont fabriqué les masques sans relâche, avec enthousiasme et dynamisme. La confection des 10.000 masques a duré 9 semaines. 4976 masques ont été distribués au personnel du Centre de Santé des Fagnes, aux structures d'aides familiales subsidiées, à toutes les pharmacies des 10 communes pour les infirmiers à domicile, aux chauffeurs de taxis sociaux, aux responsables de cellules locales et à toutes les couturières bénévoles, aux membres du comité de l'ES Frontières qui ont mis les locaux du club à disposition pour les distributions de tissu tout au long du projet. Les autres masques sont mis en vente. Plusieurs généreux donateurs ont permis au projet d’aboutir : les Services Clubs de la région ont financé l’achat de tissu et biais pour la confection des 5.000 premiers masques, les partenaires et des personnes privées ont avancé les fonds nécessaires à l’achat du matériel pour les 5.000 autres.

"Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux besoins des prestataires de soins, une plateforme de coordination a vu le jour. Elle regroupe les médecins généralistes, les pharmaciens, le Centre de Santé des Fagnes, les infirmiers à domicile, les structures d’aides familiales et d’aides-soignants. Tous ont mis leur expertise en commun pour permettre un retour à domicile des personnes atteintes du Covid 19 dans les meilleures conditions et une prise en charge optimale des patients présentant des symptômes du virus, confinés chez eux. La plateforme n’a cessé d’œuvrer pour que la population bénéficie de soins performants durant cette crise sanitaire. C’est ainsi que les infirmiers à domicile ont suivi une formation en ligne pour mettre à jour leurs connaissances et poser leurs questions avant de se rendre sur le terrain pour soigner les patients avec toutes les connaissances requises. "

Et maintenant ? Des masques Smask et des visières sont disponibles dans les pharmacies des 10 communes pour tous les professionnels de la santé (médicaux et paramédicaux). La population peut aussi y acheter ces masques au prix de 2€ pièce. Des visières sont vendues en pharmacie au prix de 5€ (1 visière et 3 feuillets de protection) pour les professionnels qui sont en contact avec la population (administrations, enseignants, commerçants…). La plateforme de coordination, quant à elle, ne disparaît pas. Une ASBL est en cours de création regroupant le Centre de Santé des Fagnes, l’AGRF, l’UPSEM, les dix communes, les infirmiers à domicile…

« La médecine doit être au plus proche des communes et des citoyens. Ce besoin sera au cœur des missions de la plateforme de coordination, grâce à laquelle l’éducation des professionnels de la santé et du public sera assurée. Nous y ferons le suivi de la pandémie ou de toute autre maladie qui apparaîtrait dans le futur », explique la coordinatrice de Smask, Kristien Van Acker.

www.smask.be et la page Facebook SMASK.be - réseau solidaire dans le Sud Sambre et Meuse, sont accessibles. Toute information quant à la situation sanitaire et son évolution y sera partagée. Les patrons, gabarits et tutoriel vidéo pour confectionner les masques sont toujours disponibles sur le site, en libre accès. Les partenaires du projet tiennent à remercier chaleureusement les bénévoles, les donateurs, les services communaux et toutes les personnes qui se sont investies corps et âme pour faire de Smask une réussite.

La crise sanitaire que nous venons de traverser a donné lieu à de nombreux élans de solidarité aux quatre coins du pays. Dans la région du sud Entre-Sambre-et-Meuse, les liens se sont resserrés autour du projet Smask, initié par le Dr Kristien Van Acker, diabétologue au Centre de Santé des Fagnes, et porté par l’Association des Généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) et l’Union des Pharmaciens du Sud de l’Entre Sambre et Meuse (UPSEM).