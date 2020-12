Depuis 2019, la campagne Proximity organise des appels à projets pour soutenir des initiatives citoyennes. L’objectif étant de jouer un rôle dans le déploiement de la transition écologique et de la lutte contre les changements climatiques. À Andenne, Gaylord Roukine a vu son projet retenu et va lancer "BLED", un nouveau mode de consommation bio, local, éthique et durable.

"Je vais aménager un container qui servira de point de dépôt dans le quartier du Nouveau Monde, sur les hauteurs de Seilles", explique-t-il.