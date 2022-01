Le mardi 4 janvier 2022 vers 21h00, un homme blessé par arme à feu a été déposé par deux individus devant la caserne des pompiers d’Eghezée, chaussée de Namur. L’individu a été blessé par balle au niveau du dos, notamment à la colonne vertébrale. "La victime, âgée de 55 ans et de nationalité albanaise, restera tétraplégique suite à ses blessures", affirme la police fédérale. "La victime fréquentait régulièrement la place de la Vaillance à Anderlecht et la chaussée de Waterloo à Saint-Gilles. Toutes ces personnes se déplaçaient à bord d’un véhicule de teinte foncée immatriculé en Allemagne et était escorté par un autre véhicule de couleur rouge."

© D.R

Un portrait-robot d’un des deux individus a pu être réalisé. Il est âgé entre 30 et 35 ans, mesure environ 1m80, a les cheveux foncés et une barbe.

Il est demandé aux personnes qui auraient été témoin de ce fait ou qui auraient des informations sur celui-ci de prendre contact avec les services de police. La discrétion est assurée.

Contact : avisderecherche@police.belgium.eu ou 0800 30 300.