Les aficionados de ce jeune festival qui avait pris ses marques dans l'entité les années précédentes étaient inquiets: le festival a été reporté d'août à octobre. Et on apprend que la 4e édition prévue en octobre n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Qu'ils se rassurent: le festival Découvrez-vous n'est pas mort.

"C’est avec peine que le conseil d’administration de l’asbl Découvrez-vous doit vous annoncer l’annulation de cette quatrième édition du Festival Découvrez-vous qui devait se tenir le 9, 10, 11 octobre à Bois-De-Villers. La crise du Covid-19 a fragilisé beaucoup de nos partenaires et certains se retrouvent dans l'impossibilité de soutenir notre festival. Le subside tant attendu par la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est toujours pas confirmé par les instances, de même qu’on déplore une forte et injuste diminution du subside et de l’aide technique et logistique de la Province de Namur", dénonce le cnseil d'administration.

"Ce sont des coups de massue qui entraînent une multitude de complications. Le fragile équilibre de nos trois éditions précédentes ne peut plus tenir dans de telles conditions. Nous accusons une baisse de 45% des apports financiers publics et privés pour le festival. S’ajoute à cela, la sévérité des mesures sanitaires. Pour notre organisation, le plein air, avec des voies d’accès diversifiées et une jauge gérable ne sont pas suffisamment envisageables dans notre dispositif. Nous aurions aimé refuser la fatalité, mais pour nous qui dépendons largement de notre billetterie, cela devient impraticable de garantir cette 4e édition", enragent ainsi Anne Yernaux et René Georges, codirecteurs.

L’espoir n’est pourtant pas perdu. Une date se profile à l’horizon, les 24, 25, 26 septembre 2021... "Bien évidemment projeter ce rendez-vous dans un an n’oblitère pas les obstacles rencontrés cette année et qu’il faut voir disparaître : les incertitudes et contraintes liées au Covid soit, mais aussi les difficultés de certaines instances - à communiquer dans des délais raisonnables et à garantir des moyens congruents – pour autoriser une préparation concrète, sereine, et son aboutissement en septembre 2021", poursuivent-ils à la fois déconfits et pleins d'espoir.

Découvrez-vous, c’est 12 spectacles pour petits et grands, 4 concerts, 2 jours de projections cinéma 2D, 3 projets d’exposition, des performances et 4 ateliers créatifs pour l'an prochain. "Nous tenons toutefois à réitérer notre entière solidarité vis-à-vis de nos partenaires qui nous ont fidèlement accompagnés depuis le début et soutenus lors de nos précédentes éditions. Nous comptons sur eux bien évidemment en 2021. Particulièrement, nous remercions la Commune de Profondeville pour son soutien, son écoute et sa confiance. Ses représentants ont tenu parole et mis en place des solutions, grâce à une véritable concertation", conclut l'organisation du festival, reconnaissante.