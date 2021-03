La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a annoncé en juin 2020, via circulaire, qu’elle comptait octroyer des subsides dans le cadre du Programme Prioritaires de Travaux (PPT), lié à la crise Covid, afin d’adapter les sanitaires dans les écoles qui en ont vraiment besoin. « Sur les sept dossiers envoyés en réponse à cet appel à la candidature, un seul a, pour l’instant, reçu un retour positif : celui de l’école de Boninne », confie Tanguy Auspert, Echevin du Patrimoine et des Bâtiments communaux. « Il a donc été proposé, au Conseil communal de ce mardi 23 mars, de valider la suite des opérations. »

Les travaux consistent en une adaptation des lieux en fonctions des normes sanitaires Covid et en une amélioration de l’aération des WC adultes et enfants :

démolition et évacuation des parachèvements (sols-murs-plafond) ;

adaptation et nouvelles alimentations en eau, électricité et ventilation ;

nouveaux équipements sanitaires ;

adaptation rampe PMR et menuiserie extérieure ;

nouvelles menuiseries intérieures dont des portes coupe-feu.

Le coût de l’opération se monte à 81.855,32 € TVAC (50% de part communale via un recours à l’emprunt, et 50% subsides). Les travaux devraient être réalisés en une cinquantaine de jours et hors période scolaire.

Pour rappel, lors de l’appel à candidature, le Bureau d’Etude des Bâtiments (BEB), Tanguy Auspert, l’Echevine de l’Enseignement, Patricia Grandchamps, et le service Enseignement se sont penchés sur chaque établissement scolaire afin de déterminer ceux dont la situation doit être améliorée.

Sept écoles ont été sélectionnées :

1. l’école du Parc Astrid à Jambes ;

2. l’école de "La Boverie" à Belgrade ;

3. l’école de Boninne;

4. l’école de Flawinne;

5. l’école d'Heuvy;

6. l’école de Wépion;

7. l’école du Centre à Belgrade.

Soit un investissement total d’un million d’euros. « L’ensemble des travaux a pour but de rendre les espaces plus hygiéniques, ergonomiques et adaptés aux élèves dans un souci écologique et durable en ces temps de pandémie », conclut Tanguy Auspert.