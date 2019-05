L'objet, si important pour le jeune garçon handicapé, a été retrouvé dans un fossé.

Romain, habite Roly et a 9 ans. Vendredi dans le bus qui le ramenait de l'école à son domicile, il s'est fait subtiliser sa tablette qui lui permettait de communiquer avec les autres et d'apprendre à l'école. "C’est son seul moyen de communication avec les autres, explique sa maman, il souffre d'un retard mental et ne parle pas".

Romain est inscrit dans une école d'enseignement spécialisé à Florennes. Cette tablette est indispensable pour lui permettre d'entrer en contact avec le monde qui l'entoure. Elle est aussi un précieux support pour ses apprentissages de tous les jours.



Dans un premier temps, Alice, sa maman, pensait à un oubli de la part de l'école. En effet, Romain transporte sa tablette jusqu'à l'école le lundi et la reprend le vendredi. Mais vendredi dernier, il n'y avait que la protection de la tablette dans la mallette de Romain. Alice s'est renseignée auprès de l'école qui affirme avoir bien remis la tablette à Romain, comme tous les vendredi. Il semblerait donc que ce soit un autre enfant qui, n'étant sans doute pas au courant de l'importance que représentait cette tablette comme outil de communication et d'apprentissage, l'aurait subtilisée.

Alice a contacté la société de transport qui n'a rien remarqué. Il faut dire qu'étrangement, il n'y aurait pas d'accompagnateur dans ce car de ramassage scolaire. Mardi, elle a même rencontré les élèves présents dans le même car, mais cela n'a permis de dégager aucune piste de recherche.



Elle a donc lancé un appel sur internet, et son cris de désespoir a été partagé plus de 28.000 fois. Grâce à la magie d'internet, Alice est heureuse d'annoncer que la tablette lui a été restituée. "Mercredi matin, la société de car m'a prévenue qu'un élève qui prend le même bus que Romain avait "retrouvé" la tablette dans un fossé". Tout est bien qui finit bien donc pour Romain qui va rapidement retrouver ses repères d'apprentissage et de communication.