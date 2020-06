A Loyers, on peut boire un verre, juste manger un snack ou une douceur l’après-midi 7 jours sur 7

C’est la crise du Covid-19 qui a donné l’envie à Ludovic Vanackere d’ouvrir sa toute nouvelle terrasse de l’Atelier de Bossimé (Loyers) au tout-venant de 14 h à 18 h. "Au départ, cette terrasse devait servir à accueillir les clients du restaurant pour l’apéritif ou le café. Puis je me suis dit, pendant le confinement, que cela serait sympa de l’ouvrir pour que les gens qui ne partent pas en vacances puissent se poser, ici, en pleine campagne."

Lancée la semaine dernière, la terrasse a pris son envol le week-end dernier. "Ce n’est pas ça qui va augmenter notre chiffre d’affaires de manière notable, car cela signifie des heures pour le personnel et que le but n’est pas de pousser à la consommation, mais en même temps, cela jouera peut-être un petit rôle dans le maintien des emplois cet été. On ne sait pas comment l’Horeca va reprendre même si on a fait une très bonne première semaine", explique le chef en toute franchise.

© AB



L’endroit est assez idyllique, sur le flanc de l’ancienne ferme où il a installé son restaurant - qui a déménagé cet hiver à l’étage du bâtiment. De confortables canapés d’extérieur recouverts d’une multitude de coussins, des tables basses, des parasols à côté des bassins d’aquaponie caractérisent l’espace lounge. L’orangeraie avec vue sur jardin abrite les convives en cas de pluie. Et une terrasse plus classique avec table et chaises permet de déguster l’une des propositions sucrées ou salées à tarif raisonnable : des glaces turbinées à la minute, le dessert du restaurant, des tartinades aux légumes, les rillettes de la boucherie Originelle, des fromages du Samson…

À la carte figurent aussi des bières locales, des cocktails et mocktails fabriqués à partir d’alcools produits juste à côté, des softs artisanaux…

"Ce qui est gai, c’est que les gens qui viennent comprennent tout de suite la philosophie de l’endroit : ils se posent au calme et profitent de l’endroit 1 h, voire 2 ou 3. Ils peuvent visiter le jardin potager, faire une promenade : on a deux chemins balisés qui passent par ici."