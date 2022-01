Le Service de la Culture de Namur vient de lancer l'appel à candidature pour le "fonds Thirionet", visant à aider les jeunes artistes de la province de Namur qui souhaite se perfectionner dans leur discipline. Par le biais de ce fonds, la Province offre aux jeunes artistes, toutes disciplines confondues, la possibilité de recevoir un petit coup de pouce qui prend la forme d’une bourse. "Pour les aider à poursuivre leur chemin sur la route de la maîtrise et de l’approfondissement de leur art. Ce fonds a été constitué par le produit de la vente du château de Bouvignes, légué à la Province de Namur par Monsieur Victor Thirionet et Mademoiselle Angèle Thirionet. Depuis sa création, le fonds a permis à de nombreux lauréats de poursuivre leur parcours artistique. On cite souvent Cécile de France (qui en a bénéficié à deux reprises), mais on trouve aussi parmi les lauréats le designer Charles Kaisin (Delvaux, Royal Boch...), Jodie Devos (chanteuse lyrique, lauréate du concours Reine Élisabeth 2014 avec le 2e prix et le prix du public), Quentin Dujardin (chanteur et guitariste), Marie Warnant (chanteuse)… Et bien d’autres encore, dans des domaines aussi divers que la lutherie, la conservation d’œuvres d’art, la photo, la restauration de mobilier ancien, l’art paysage", indique la Province de Namur

Le fonds privilégie particulièrement les perfectionnements (Ndlr : avoir déjà une formation est donc nécessaire) auprès de maîtres particuliers, dans des ateliers spécialisés ou des écoles spécifiques.



Parmi les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette bourse : avoir entre 18 et 35 ans, être issu de la province de Namur, y être domicilié ou y avoir habité durant deux ans au moins. Les dossiers de candidature doivent être introduits au plus tard le 31 mars 2022.



Le dossier de candidature et le règlement complet d’octroi des bourses sont téléchargeables sur www.province.namur.be. Renseignement(s) complémentaire(s) : 081/77 56 47 ou nathalie.squevin@province.namur.be).