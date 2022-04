bpost et la Ville de Namur font un pas de plus vers les livraisons de courriers et colis sans émission de CO2. Six nouveaux distributeurs ont été installés dans la capitale wallonne. De plus, bpost déploie progressivement une flotte verte à Namur et Jambes pour y assurer la distribution des lettres et colis sans émissions. Les commerces et NamurBoutik soutiennent également cet engagement zéro émission afin de limiter les kilomètres inutiles et de respecter chaque jour un peu plus l' environnement. Une Ecozone devrait être totalement opérationnelle d’ici l’été 2022.

bpost a pour ambition de rendre durables les processus et sa culture d’entreprise, notamment en réduisant son empreinte écologique. La Ville de Namur partage ses aspirations de durabilité. Elle est, par ailleurs, la ville pilote wallonne depuis le 7 septembre 2021. Main dans la main avec bpost, Namur travaille à développer des solutions logistiques innovantes pour des livraisons plus durables en coeur urbain..

Distributeurs de colis

Une Ecozone est actuellement en déploiement dans l’entité communale. Courriers et colis seront distribués sans émission, grâce à un réseau dense de points de retrait (Distributeurs de Colis, Points Poste, Points Colis et bureaux de poste) et de véhicules verts (camionnettes électriques et vélos avec remorques électriques).

Six nouveaux distributeurs de colis sont venus renforcer le réseau existant. Placés à des endroits fort fréquentés, ils permettent aux Namurois et Namuroises de retirer à toute heure du jour et de la nuit, leurs colis, à pied ou à vélo, dans la Corbeille et le centre de Jambes en ne parcourant que 400 mètres maximum pour atteindre un point de retrait.

En plus des bureaux de Poste, Points Colis et Points Poste, il y a 8 distributeurs répartis entre la Corbeille et Jambes : place de la Station 35, 5000 Namur, avenue Prince de Liège 57-59, 5100 Namur, rue de l’Ouvrage 25, 5000 Namur, rue Bruno 7, 5000 Namur, rue des Bourgeois 4531, 5000 Namur, tue de la Gare Fleurie 2, 5100 Namur, rue Mottiaux 59, 5100 Namur, place Joséphine Charlotte 3, 5100 Namur

Dans une optique d’écoresponsabilité et pour une qualité de l’air améliorée, la flotte de véhicules est entièrement renouvelée. Actuellement, 20 véhicules électriques livrent le courrier et les colis dans le centre-ville de Namur. À terme, 62 e-vans sillonneront les artères des codes postaux 5000, 5001, 5002 et le centre-ville de Jambes (5100). De plus, facteurs et factrices à vélos avec remorques électriques, desserviront la région dès l’été 2022.

bpost et la Ville de Namur se sont également associées à NamurBoutik, la vitrine digitale du commerce namurois. Les colis commandés en ligne à destination de Namur seront traités directement dans la zone par les centres de distribution bpost ou seront placés dans les distributeurs de colis, assurant à la personne destinataire un enlèvement près de chez elle. De la sorte, des trajets logistiques vers les centres de tri sont évités.

« bpost développe de façon permanente son approche de la distribution urbaine écologique. Notre façon de travailler est constamment adaptée pour livrer courriers et colis de façon responsable et durable », indique Jean Muls, CEO de bpost Belgium. « Grâce à cette nouvelle Ecozone, dans la capitale wallonne et en parfaite collaboration avec les autorités communales, nous améliorons la qualité de vie dans la ville grâce à des transports sans émission, à la mobilité douce, à un vaste réseau de points de retraits et à la collaboration avec les commerçants locaux via NamurBoutik. »

Stéphanie Scailquin Echevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi : « L’Ecozone labelisée par bpost permet aux courriers et colis de rester à l’intérieur du territoire et de ne pas transiter par des zones extérieures si cela n’est pas nécessaire. Cela a un impact direct sur l’environnement. C’est dans cette logique que la flotte est également totalement adaptée et que les boites de dépôts/livraisons sont placées dans des zones stratégiques accessibles par tout un panel de modes de déplacements. Cela permet également de renforcer l’e-commerce local grâce à la participation active de Namur Boutik. »