Avec l’arrivée de l’automne, le brame du cerf marque la saison des amours de cet animal majestueux. Durant cette période, le cerf pousse un cri rauque et puissant, le brame, pour attirer les femelles et intimider ses concurrents. S’ensuivent souvent des combats spectaculaires entre mâles afin de gagner les femelles.

Chaque année, des visites spéciales sont organisées dans le parc animalier du Domaine des Grottes de Han. Elles permettent aux visiteurs d’assister à ce spectacle impressionnant aux premières loges. Au cœur de ses 250 hectares de forêt et de plaines, ils ont le privilège de vivre ce rituel sauvage : écouter le brame, observer la harde de biches, assister aux intimidations et aux combats entre mâles.

Au lever du jour, une balade guidée à pied, d’une durée de 2 h 30, est proposée sur le sentier pédestre du parc animalier les 18, 19, 25 et 26 septembre ainsi que les 2, 3, 9 et 10 octobre. Le rendez-vous est fixé à 7 h. Les prix : 27 €/adulte et 21 €/enfant (6-11 ans). A prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche.

Au crépuscule, une balade guidée en safari-car, d’une durée de 2 h, est organisée dans le parc animalier pour assister à ce moment si important dans la vie de la harde. Et pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, le restaurant situé à la sortie de la Grotte, propose un repas de saison après la balade. Les dates : 17, 18, 24, 25 septembre ainsi que les 1er, 2, 8 et 9 octobre. Le rendez-vous est fixé à 18 h. Prix : 25 €/adulte et 19 €/enfant (6-11 ans).

Les réservations sont obligatoires via le site internet : grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales Le port du masque est imposé à partir de 12 ans dans les véhicules. Il est vivement conseillé, et pourra selon les circonstances être imposé, à d’autres endroits d'affluence.