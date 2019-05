Trois individus ont menacé les deux employés.

Un vol à main armée a été commis ce mardi matin vers 5h45 à la station Total de Floreffe. « Trois auteurs cagoulés, gantés et armés sont entrés dans le commerce et ont menacé verbalement les deux employés », a indiqué le parquet de Namur. Ils ont finalement quitté les lieux avec des cigarettes et de l'argent. Une enquête est en cours afin de les retrouver.