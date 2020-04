L'auteur s'est fait remettre le contenu de la caisse

Un homme a commis un braquage à main armée aujourd'hui vers 15h00 au Night and Day de Tongrinne. Vêtu d'un pull bleu à capuche, il portait aussi un masque de protection blanc de type chirurgical, des lunettes et une casquette. Il a sorti un revolver et l'a glissé en-dessous du panneau en plexiglass qui protège le vendeur en lui demandant de lui remettre le contenu de la caisse, ce que ce dernier a fait. Elle ne contenait pas grand chose, les magasins de ce genre n'acceptant plus le liquide à cause de la pandémie.

Ensuite, il a demandé à avoir accès au coffre mais d'autres clients sont entrés. Pris de panique, il a alors pris la fuite, vraisemblablement par la réserve du magasin. Les images des caméras de surveillance du commerce et des alentours vont être analysées. Le dossier est confié au service Enquêtes et Recherches de la zone de police Samsom. S'il était armé, le voleur s'est montré poli et courtois, a encore précisé le parquet.