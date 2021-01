Un braquage a eu lieu de samedi soir, vers 18h30, au Carrefour Express Avenue du Président Roosevelt à Tamines.

Deux individus ont menacé le gérant et exhibé des armes (on ne peut dire pour le moment si elles étaient factices ou réelles) et lui ont extorqué 900 euros.

Les braqueurs ont pris la fuite mais l'un d'eux a été interpellé et un mandat d'arrêt a été requis à son encontre. L'autre court toujours.